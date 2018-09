später lesen Theater Vorverkauf für Gaunerstück startet Teilen

Die Theatergruppe des Heimatvereins Hinzerath präsentiert in diesem Jahr das Gaunerstück „Gustav sitzt auf heißen Kohlen“ von Gudrun Ebner. Der kriminalistische Schwank in drei Akten erzählt von der Tücke gestohlenen Geldes, wenn es mal wieder nicht so läuft wie geplant, und allerlei Wirrungen.