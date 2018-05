Von Ursula Schmieder

(urs) In Berglicht hat Weihbischof Franz-Josef Gebert die diesjährigen monatlichen Wallfahrten eröffnet: mit einer Messe, zelebriert von Dechant Georg Moritz, und einer Lichterprozession zum Gnadenbild „Unserer Lieben Frau vom Berge“. Die nächsten Termine mit anschließenden Begegnungen im Pfarrhaus sind bis einschließlich Oktober jeweils am 8. des Monats, ab 19.30 Uhr, am 8. September bereits ab 19 Uhr.

⇥Foto: Ursula Schmieder