Früher war Spinnen ein alltägliches Handwerk, heute gerät diese Fähigkeit in Vergessenheit. Im Hunsrückhaus am Erbeskopf können interessierte Menschen dieses Handwerk wieder lernen. Am Dienstag, 16. Januar, bietet das Hunsrückhaus am Erbeskopf einen Workshop dafür an. Er beginnt um 14.30 Uhr. Wer Interesse hat, kann sich unter der Telefonnummer 06504/778 anmelden.