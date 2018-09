später lesen Kindergarten Kindergarten feiert Geburtstag Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Kinderharten Oberbillig lädt zu seiner Feier anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Einrichtung ein. Gefeiert wird am am Sonntag, 3. Juni ab 11.00 Uhr am Kindergarten. Neben einer Aufführung der Kindergartenkinder werden auch der Musikverein und der Gesangsverein Oberbillig auftreten. Redaktion