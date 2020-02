Stammtisch : Graacher Männer treffen sich

Graach (red) Das nächste Treffen des Graacher Männerstammtischs findet am Montag, 10. Februar, ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft „Zum Himmelreich“ in Graach statt.



