Gratulation : Gratulation

Lydia und Willi Müller. Foto: TV/Lydia und Willi Müller

Lydia und Willi Müller, früher wohnhaft in Seffern jetzt in Wittlich, feiern am heutigen Dienstag nach 50-jähriger Ehe das Fest der goldenen Hochzeit. Zum Ehrentag gratuliert die ganze Familie und wünscht den beiden alles Gute.