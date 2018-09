später lesen Brauchtum Abschied: Weinfestchefin muss viele Hände schütteln Teilen

(cb) Das 70. Weinfest der Mittelmosel ist Geschichte. Gleichzeitig endete in Bernkastel-Kues eine Ära. Wie berichtet gibt Barbara Jakobs (Mosel-Gäste-Zentrum) die Organisation in jüngere Hände. Die 57-Jährige war 33 Jahre mit dem größten Fest der Region beschäftigt, 15 Jahre davon an verantwortlicher Stelle.