Die Kulturscheune Kröv präsentiert am Wochenende, 12. und 13. Mai, das erste Staffelter-Hof-Festival. An beiden Abenden wird Live-Musik bei freiem Eintritt geboten. Am Samstag rocken ab 19 Uhr die Soundmills Garagen-Sound aus den 1960er Jahren, gefolgt von Sunplugged mit Rockabilly. Am Sonntag spielt Blue Moon featuring Jazzy Bo zum Jazz-Frühschoppen auf.