Jagdhornbläser treffen sich in Kesten zum gemeinsamen Musizieren

(red) Über 50 Jagdhornbläser waren der Einladung des Obmanns für das jagdliche Brauchtum, Dr. Hartmut Garth, gefolgt und trafen sich in Kesten zum gemeinsamen Musizieren und Austausch. Die Eröffnung sowie das Ende der Veranstaltung wurde von allen anwesenden Bläsern gemeinsam musikalisch gestaltet.

Zwischendurch präsentierten sich die Jagdhornbläsergruppen mit einigen Jagdliedern und Jagdsignalen aus ihrem Repertoire. Teilgenommen haben die Bläser aus Wittlich, Hetzerath, Bernkastel, Traben-Trarbach und Thalfang. Als Gast war die Jagdhornbläsergruppe aus Lutzerath angereist. Die Bläsergruppen der Kreisgruppe umrahmen am Sonntag, 28. Oktober, um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Bernhard in Wittlich den Gottesdienst musikalisch.

⇥Foto: Privat