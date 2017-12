Benefizkonzert zum Jahreswechsel in Bausendorf

red

„Play my Favourites“ heißt die Musikgruppe, die am Samstag, 30. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Bausendorf ihr Können zeigt. „Play my Favorites“ ist englisch und heißt übersetzt etwa „Spielt meine Lieblingsstücke“ – ob die Gruppe ihren Namen zurecht trägt, davon müssen sich die Besucher selbst überzeugen. Ganz im Zeichen des Jahreswechsels spielt die Band besinnliche und rhythmische Cover-Songs, verabschiedet das alte und begrüßt das neue Jahr. Veranstalter ist die Pfarrgemeinde Bausendorf. Der Erlös des Benefizkonzerts ist für die Bolivien-Partnerschaft und das Baby-Hospital in Betlehem bestimmt.