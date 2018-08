Schnellerer Kontakt zur Familie

Die vier Reha-Kliniken in Bernkastel-Kues bieten ihren Patienten neues WLAN an

Wer als Patient via Bildtelefon die Familie zu Hause anrufen will, ein Video in HD auf dem Tablet sehen möchte oder seine Lieblingsmusik aus dem Streaming-Portal downloaden will, hat in den Kliniken des Median Reha-Zentrums Bernkastel-Kues gute Karten. Die vier Häuser auf dem Kueser Plateau haben ihr neues WLAN in Betrieb genommen und gehören damit zu den bundesweit ersten der Reha-Gruppe, die die neue Digital-Technik einführen.

„Das ist für uns der Einstieg in eine neue digitale Dimension“, erklärt Klinikleiter Heiko Schöne. „Wir bieten unseren Patienten gegen eine geringe Gebühr damit flächendeckend in allen Gebäudeteilen einen Service wie sie ihn von zu Hause oder aus guten Hotels kennen.“ Um alles nach den neuesten Bau- und Brandschutzvorschriften umzusetzen, habe man viel Geld investiert. Doch der schnelle Weg ins Web ist nicht nur für die Unterhaltung der Patienten da. Median hat als größter privater Betreiber von Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland im Jahr 2015 eine Initiative zur Digitalisierung seiner Kliniken ergriffen, die auch den Verwaltungs- und Therapiebetrieb für die Zukunft optimal aufstellen soll.

So verfügen mittlerweile alle Kliniken über ein so genanntes Krankenhausinformationssystem, das die Organisation der Häuser deutlich vereinfacht. Von der Belegungsplanung über Therapiedaten bis zur therapeutischen Dokumentation wird alles übersichtlich für alle Kliniken in ganz Deutschland im Rechenzentrum des Gesundheitsanbieters gespeichert.

Auch die Patienten sollen einen Nutzen haben. Sie können über die Median App, die bereits in einigen Pilot-Kliniken getestet wird, auf ihre Therapieplanung, Freizeitangebote der Klinik und vieles mehr zurückgreifen. „Das ist für uns derzeit noch Zukunftsmusik, aber der erste Schritt ist getan“, erklärt Heiko Schöne weiter.

Bis Jahresende will das Gesundheitsunternehmen den kompletten Umbau in ganz Deutschland geschafft haben. Der Patient, seine bestmögliche Versorgung, der Schutz seiner Privatsphäre und damit das Vertrauen stehen, so Schöne, bei allen Digitalisierungsinitiativen im Vordergrund.

„Median entwickelt diese Technologien seit mehr als zwei Jahren und hat von Anfang an größten Wert auf den Datenschutz gelegt“, wendet sich Heiko Schöne an alle Patienten, die der neuen Technik kritisch gegenüberstehen. „Wir sind uns der Verantwortung für die sensiblen Daten unserer Patienten sehr bewusst und halten alle Gesetze zum Datenschutz ein.“

So wurde für die App-Anwendungen über das WLAN ein Kontrollsystem mit bidirektional verschlüsselten Webprotokollen speziell für Median entwickelt. So könnten Datenströme sicher gesteuert, dokumentiert und durch die Median Firewalls vor externen Zugriffen geschützt werden.

Median betreibt 120 Rehabilitationskliniken, Akutkrankenhäuser, Therapiezentren, Ambulanzen und Wiedereingliederungseinrichtungen in 14 Bundesländern.