später lesen Veldenz Feuer am Schloss Veldenz: Funkenflug als Ursache Teilen

Twittern

Teilen



Das Feuer am Dach von Schloss Veldenz ist vermutlich durch Funkenflug entstanden. Das teilte die Kripo in Wittlich am Montag mit. Wie berichtet, war das Feuer in der Nacht zum Sonntag gegen 2.20 Uhr von Mitgliedern einer auf dem Gelände campierenden Gruppe bemerkt worden.