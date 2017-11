Weihnachtsmänner entscheiden über Bürgermeisterlied

Bernkastel-Kues (cb) Ob er mal mit allen Sinnen die Atmosphäre beim Bernkastel-Kueser Weihnachtsmarkt aufsaugen will? Vielleicht beantwortet der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Samstag, 25. November, um 17 Uhr die Frage bei der offiziellen Eröffnung auf dem Marktplatz. Er bringt aber auch etwas mit - eine Wette.

Die Stadt Trier fordert Bernkastel-Kues zum 40. Geburtstag des Weihnachtsmarktes heraus.

OB Leibe hat mit Stadtbürgermeister Wolfgang Port gewettet, dass Bernkastel-Kues es nicht schafft, zur Eröffnung 40 Weihnachtsmänner in roter Robe und mit weißem Bart auf den Marktplatz zu locken. Die Wette wurde in einem lockeren Gespräch abgeschlossen, als es um die Eröffnung des 40. Weihnachtsmarktes ging.

Wenn Bernkastel-Kues die Wette verliert, muss Stadtbürgermeister Port zur Eröffnung ein Weihnachtslied singen. Schafft Bernkastel-Kues die 40 Weihnachtsmänner, singt Oberbürgermeister Leibe.

Also schnell die rote Robe überwerfen, den weißen Bart ankleben und ab zum Marktplatz, heißt es von Seiten der Stadt. Jeder Weihnachtsmann und jede Weihnachtsfrau bekommt einen Glühwein. Es werden auch kleine Weihnachtsmänner und -frauen gezählt. Die bekommen Kinderpunsch.