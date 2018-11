Eifeler Autorin stellt neues Buch vor

Kerstin Werner aus Schwirzheim liest beim Nachtflohmarkt in Schwirzheim am Samstag, 8. Dezember, aus ihrem neuen Buch.

Kerstin Werner hat ein neues Kinderbuch geschrieben. Die Eifeler Autorin erzählt in „Die mutige Schneeflocke“ die Geschichte einer kleinen Schneeflocke, die über sich hinaus wächst. Ängstlich sitzt das kleine Schneeflöckchen am Anfang der Geschichte an der Kante seiner Wolke, doch so richtig mag es sich nicht trauen, mutig hinunter zu hüpfen, um langsam auf die Erde zu fallen. Viele Fragen schwirren ihm durch den Kopf: Geh ich verloren, wenn ich hüpfe? Wenn nicht, – was geschieht, wenn ich als Schneeflocke auf der Erde lebe? Finde ich mich dort zurecht? Sehe ich meine Wolkenmutter jemals wieder?

Auf 48 Seiten erzählt Kerstin Werner eine fantastische Geschichte, die Kindern Mut macht, auch mal Wege zu gehen, die ihnen fremd sind, und die ihnen zeigt, wie freudvoll das Leben sein kann, wenn die Angst vor Neuem überwunden wird. Mit liebevollen Illustrationen und einer Häkelanleitung für eine Schneeflocke.

Die Autorin Kerstin Werner wird ihr neues Buch in Schwirzheim beim Nachtflohmarkt im Lichtpunkt am Samstag, 8. Dezember, um 19 Uhr vorstellen. Der Eintritt zur Lesung ist frei.

Das Kinderbuch „Die mutige Schneeflocke“ von Kerstin Werner kostet 12,90 Euro. Es ist im Buchhandel unter der ISBN: 9783946328407 erhältlich und kann auch im Volksfreund-Shop im Internet bestellt werden unter: www.volksfreund-shop.de