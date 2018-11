(red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet für Samstag, 10. November, eine geführte Wanderung mit Start von Kickeshausen (Grünseifen) an. Sie führt am Stausee Arzfeld vorbei nach Arzfeld und von Arzfeld zurück nach Kickeshausen.

Diese Tour ist acht Kilometer lang und leicht. Start ist in Daleiden an der Bushaltestelle an der B 410, um 14 Uhr. In Fahrgemeinschaften fahren alle nach Kickeshausen (Grünseifen). Anschließend ist Einkehr.

Info: Wanderführer Hans, Telefon 06550/961015 oder 0160/ 96964578; www.eifelverein-daleiden-dasburg.de