Arbeitskampf : Busfahrer verlängern Streik bis Freitag: Diese Linien in der Region sind betroffen

Trier Der Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe geht weiter. Wegen landesweiter Streiks ist auch der Busverkehr in der Region Trier teils erheblich beeinträchtigt.

In dem seit drei Jahren andauernden Tarifkonflikt um bessere Arbeitsbedingungen für die Fahrer des privaten Omnibusgewerbes in Rheinland-Pfalz hat die Gewerkschaft Verdi den vergangene Woche ausgerufenen Streik bis Freitag verlängert. „Die Böcke bleiben stehen“, hieß es nach einer Streikvollversammlung am Montagabend. „Wir haben der Arbeitgeberseite nun nochmal unsere weitere Kompromissbereitschaft signalisiert, indem wir die bereits im Februar geeinten 1250 Euro Kompensationseinmalzahlung nur noch für unsere Mitglieder in den jeweiligen Busbetrieben fordern“, erklärt Verdi-Tarifexperte Christian Umlauf. Es liege jetzt an der Arbeitgeberseite, in dieser Woche den Manteltarifvertrag zur Umsetzung zu bekommen und damit die Streiks zu beenden.“