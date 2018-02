Der Zirkus in Freudenburg ist politisch

(doth) „Zirkus“ ist das Motto der Freudenburger Karnevalssession. Den bezieht so manche Gruppe auch auf die Politik. Freudenburger Narren bringen zum Ausdruck, was sie vom „Politzirkus“ in Berlin halten und auch von manch anderem „großen“ Politiker. Als wandelnde Fäkalien zeigen sie auf Putin, Trump, Erdogan und Kim Jong Un. Wahre und gute Machthaber sind jedoch die drei Herren vom Dreigestirn, Prinz Ludwin I., Bauer Ede I. und Jungfrau Robertine I. Foto: Herbert Thormeyer