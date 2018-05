später lesen Politik Ministerpräsidentin redet mit Bürgern Teilen

() Auf ihrer im Im-Land-daheim-Tour im Kreis Trier-Saarburg am Montag, 7. Mai, macht die rheinalnd-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer auch in Saarburg Station. Dort lädt sie um 18.30 Uhr ins Café Urban zum Bürgergespräch ein, das bis 20.30 Uhr geplant ist. Zuvor besucht Dreyer das Lokale Bündnis für Familie in der Verbandsgemeinde Saarburg und redet dort mit Ehrenamtlichen. Außerdem wird sie sich den Saargauhof und den Altfuchshof in Kahren anschauen.

