Polizei : Achtung, Blitzer! Stadt und Polizei kontrollieren

Trier In folgenden Straßen im Stadtgebiet muss in der kommenden Woche mit Kontrollen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung gerechnet werden:

Die Polizei kündigt Geschwindigkeitsmessungen an folgenden Stellen an: An folgenden Standorten misst die Polizei in der Woche vom Montag, 16. bis zum Sonntag, 22. Dezember die Geschwindigkeit: