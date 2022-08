Fernseh-Show : Warum zwei Kandidaten aus Kenn völlig unvorbereitet bei der neuen Sat.1-Kochshow aufgetreten sind

Kenn Als Kochmuffel bei einer Fernsehshow kochen? Bei der Sat.1-Show „Doppelt kocht besser“ haben sich Sarah und Florian Stahl der Herausforderung gestellt. Wie es dazu kam und welche Erfahrungen sie gemacht haben.

Das Konzept der Show: Rollentausch in der Küche. Bei „Doppelt kocht besser“ kocht genau die Person, die es eigentlich nicht kann. Es treten immer drei Zweier-Teams gegeneinander an. Die Kandidaten stehen dabei in einem engen Verhältnis: Paare, Geschwister, Freunde oder ein Elternteil und Kind. Während die Person mit Talent zum Kochen fernab der Küche Anweisungen gibt, hört der Teampartner diese nur über einen Knopf im Ohr. Er selbst kennt das Rezept nicht, steht aber in der Küche, um ein leckeres Gericht zu zaubern.

Wie kamen die Kandidaten aus Kenn zu „Doppelt kocht besser“?

Bei den Stahls Zuhause ist Florian der bessere und talentiertere Koch. „Das Talent hat er wahrscheinlich von seiner Mutter“, erzählt Sarah Stahl. Sie selbst koche nicht so gerne. Über Umwege seien sie in die neue Sat.1-Kochsendung gekommen. Ursprünglich hatten sie sich auf ein anderes Format beworben und wurden dann zum Casting von „Doppelt kocht besser“ eingeladen. Beide sahen es als eine Art Herausforderung an, denn „als jemand ohne Fernseh-Erfahrung fühlt man sich in so einem gigantischen Studio schon sehr klein“, sagt Sarah Stahl.