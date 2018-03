ADD-Mitarbeiter spenden 1100 Euro

(red) Mitarbeiter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Standort Trier haben 1100 Euro an die Trierer Obdachlosenhilfe Streetwork gespendet. Sie haben das Geld im Rahmen ihrer Weihnachtsspende 2017 gesammelt. Der Verein Streetwork betreut obdachlose Menschen, wobei die gesellschaftliche Wiedereingliederung langfristiges Ziel ist. Dabei steht die Vermittlung von Wohnraum und einer Arbeitsstätte im Vordergrund, aber auch die persönliche Hilfe durch eine Alkoholtherapie und andere Unterstützungsmaßnahmen. ADD-Präsident Thomas Linnertz sagte bei der Übergabe der Spende an den Leiter des Benedikt-Labre-Hauses, Werner Schultze, die Spende sei für ihn „ein Zeichen der gegenseitigen Achtung.“