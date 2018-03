Beratung in Gesundheitsfragen

() Das Beratungsmobil der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) macht am Montag, 15. Januar, von 10 bis 16 Uhr auf dem Kornmarkt (Höhe Fleischstraße) Station. Bürger können sich hier kostenlos in gesundheitlichen und sozialrechtlichen Fragen und bei Problemen beraten lassen. Ratsuchende werden gebeten, sich vorab zur Terminvereinbarung unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/0117725 anzumelden. Die UPD mit Sitz in Berlin ist eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen Gesundheitssystem besser zurechtzufinden.