Ensemble Echoes of Swing jazzt auf dem Markusberg

Zwei Bläser, ein Schlagzeug, ein Klavier: Mehr braucht das Ensemble Echoes of Swing nicht, um am Dienstag, 7. August, um 20 Uhr, in der Aula des Robert-Schuman-Hauses in Trier zu jazzen. Ohne Nostalgie schöpft das Quartett aus einem Fundus von Bix bis Bop, von Getz bis Gershwin, ehrt Ragtime-Komponisten Scott Joplin zum 150. Geburtstag und misst sich mit Eigenkompositionen an den großen Vorbildern.