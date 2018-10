Freie Jobs im Einzel- und Großhandel in der Region Trier

Ob im Einkauf oder Verkauf, in der Warenwirtschaft oder im Büro – im Einzel- und Großhandel in der Region werden qualifizierte Fachkräfte gesucht.

Aktuell haben Arbeitgeber aus der Handelsbranche in der Region Trier laut Agentur für Arbeit mehr als 600 freie Stellen ausgeschrieben. Um Bewerber und Arbeitgeber zusammenzubringen, veranstaltet die Agentur für Arbeit Trier die Kontaktmesse „Jobs im Einzel- und Großhandel“ am Mittwoch, 17. Oktober, im Foyer der Agentur für Arbeit Trier (Dasbachstraße 9). Zwischen 13.30 und 16 Uhr können Jobsuchende sich bei den ausstellenden Unternehmen über freie Stellen informieren, in lockerer Atmosphäre erste Kontakte knüpfen und Bewerbungsunterlagen abgeben. Für Besucher ist die Veranstaltung kostenlos. Sie sollten einen aktuellen Lebenslauf mitbringen.

Firmen, die Interesse an einer Teilnahme haben, und Jobsuchenden steht der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit unter der Mailadresse Trier.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de zur Verfügung.