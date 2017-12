später lesen Kinder Kinderschutzbund aktiv: Mutig sein tut gut Teilen

Twittern

Teilen



Acht Mädchen zwischen zwölf und 16 Jahren nahmen am an einemTraining zu selbstsicherem Auftreten und selbstschützendem Handeln in bedrohlichen Situationen des Deutschen Kinderschutzbundes, Orts- und Kreisverband Trier, teil. Kursleiterin Irene Stangl berichtete, dass die Mädchen anfänglich nur verzagt „Nein“ sagten, im Laufe des Kurses jedoch deutlich an Selbstbewusstsein gewannen und ihre Abgrenzungen durch „Nein!“, „Stopp, lass das!“` oder „Hör auf!“ wesentlich vehementer Ausdruck verleihen konnten.