Die Mitarbeiter der Zulassungsstelle der Stadt Trier nehmen am Montag und Dienstag, 21. und 22. Januar, an externen Schulungen teil. Dadurch sind die Zulassungsbehörden sowohl in der Hauptstelle in Trier als auch in den Außenstellen Hermeskeil und Saarburg personell weniger stark besetzt.