Das neue Programm 2018/2019 der Katholischen Familienbildungsstätte (FBS) ist fertig. Das haben die Mitarbeiter, Kursleiter, der Vorstand und Gäste bei einem beschwingten sommerlichen Nachmittag gefeiert.

Der Vorstand bedankte sich mit diesem kleinen Fest bei den Mitarbeitern und Kursleitern für ihr Engagement im vergangenen Jahr. In dem neuen Programm werden wieder alle Generationen berücksichtigt.

Das liegt an vielen Stellen in der Stadt aus, kann in der FBS, Krahnenstraße 39b, abgeholt oder per E-Mail info@

fbs-trier.de angefordert werden.