Trier (red) Ein Unbekannter hat mit seinem Auto in der Nacht von Donnerstag, 16. November, auf Freitag, 17. November, vermutlich im Vorbeifahren einen in der Hillinstraße in Mariahof geparkten Mercedes gestreift. Das Auto wurde am hinteren rechten Radkasten beschädigt.