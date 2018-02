Schwere Anschuldigungen auf Video

Vor dem Landgericht hat der Prozess gegen einen 57-Jährigen begonnen, dem sexueller Missbrauch seiner Töchter vorgeworfen wird. Von Friedhelm Knopp

Prozessauftakt am Montag vor der Ersten Großen Jugendkammer: Mit versteinerter Miene sitzt der schmale Angeklagte neben seinem Verteidiger Günter Buchmann und hört die Anklageschrift von Staatsanwalt Stephane Parent, die ihm ein Dolmetscher ins Kurdische übersetzt: Von Februar 2006 bis Frühjahr 2017 soll der heute 57-Jährige in insgesamt 51 Fällen seine beiden Töchter, heute 26 und 15 Jahre alt, regelmäßig sexuell missbraucht haben. Die in der Anklage aufgelisteten Fälle reichen von der unsittlichen Berührung bis hin zum vollendeten Geschlechtsverkehr.

Die Ex-Frau des Angeklagten hatte ihren Mann im vergangenen Jahr selbst angezeigt, nachdem ihr die ältere Tochter, heute Arzthelferin und mit festem Freund, nach Jahren des Schweigens alles erzählt hatte. Sie tritt zusammen mit ihrer Schwester als Hauptzeugin und Nebenklägerin auf, ohne selbst den Gerichtssaal betreten zu müssen. Die Aussagen der Schwestern wurden auf Antrag ihrer Anwältin Ruth Streit-Stifano vor der Verhandlung auf Video aufgezeichnet. Bereitwillig erzählt der Angeklagte seinen bewegten Lebenslauf: Er ist Iraker mit kurdischer Abstammung und gehört der nicht muslimischen Religionsgruppe der Jeziden an, was im weiteren Verfahren noch eine Rolle spielt. Vater früh gestorben, Schule für Jeziden im Irak nicht erlaubt, hat er schon mit 15 Jahren zusammen mit der Mutter eine Schafzucht aufgebaut. Später gab es Probleme mit der Armee, Ärger über die enormen Staatsabgaben und acht Jahre Haft wegen eines Ehrenmordes, wie der Angeklagte sagt. Der Getötete soll versucht haben, dessen Mutter zu vergewaltigen. 1990 heiratete er seine heutige Ex-Frau, von der er seit 2015 getrennt lebt. Im Jahr 2000 kehrte er dem Irak den Rücken und floh mit Frau und dem ersten Kind über die Türkei nach Deutschland. 15 000 US-Dollar habe er dem Schlepper dafür zahlen müssen. Über die Aufnahmeeinrichtung Trier gelangte die Familie in den Hochwald, wo das Paar es über verschiedene Arbeitsstellen zu bescheidenem Wohlstand brachte, der sogar zum eigenen kleinen Haus reichte.