Stadtrat Trier tagt zu Haushalt, Straßenbau, Baugebiet und Exhaus

Diese Stadtratssitzung hat es in sich: Vom Haushalt der Stadt Trier über den Brubacher Hof bis zu den Straßenbauprojekten für die kommenden zehn Jahre: Wichtige Themen werden heute ab 17 Uhr im Trierer Rathaus besprochen und verhandelt. Wir sind vor Ort und berichten fortlaufend.

Mahnwachen: Gleich zwei Gruppen haben sich vor der Stadtratssitzung vor dem Trierer Rathaus postiert, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen: Zum ersten Mal dabei ist die Initiative Rettet das Exhaus. „Wir wollen an diesem Nachmittag vor dem Eingang des Stadtrats ein deutliches Zeichen dafür setzen, dass das Exhaus als solches erhalten bleiben muss, und in den Fokus rücken, dass unabhängige Träger und Jugendarbeit einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben“, hatten die Initiatoren im Vorfeld angekündigt. Im Stadtrat geht es heute unter anderem um die Bewilligung von Zuschüssen für den Exhaus-Verein, der im Februar einen Antrag auf Insolvenz in Eigenregie gestellt hatte.

Schon öfter vor dem Rathaus protestiert hat die Initiative Rettet Brubach, die sich gegen ein Baugebiet Brubacher Hof ausspricht. Der Tagesordnungspunkt, der sie interessiert: „Förmliche Festlegung des Städtebaulichen Entwicklungsbereichs Am Brubacher Hof“. Bis dieses Thema zur Sprache kommt, dürften allerdings noch einige Stunden vergehen.

Elektromobilität: Wer ein Auto mit Hybrid- oder Elektroantrieb fährt, wird sich freuen: Zurzeit hat die Stadt Trier 30 Ladestellen für Elektromobile, bis Mitte nächsten Jahres kommen 20 weitere dazu. Das geht aus der Antwort des Baudezernenten Andreas Ludwig auf eine Anfrage der CDU hervor.