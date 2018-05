Breite Allianz fürs Trierer Stadttheater

Eckpunkte des neuen Sanierungskonzepts

Der Ratsbeschluss legt lediglich die Marschrichtung für das neue Theatersanierungskonzept fest. Wie sich die Sparmaßnahmen tatsächlich auf Umfang und Kosten der Generalsanierung des großen Hauses auswirken, wird noch ermittelt. Unter anderem muss neu untersucht werden, welcher Raumbedarf am Augustinerhof realisiert werden muss.

Die Eckpunkte bisher:

Kunstakademie als zweiter Spielort: Statt eines neuen Kammerspielhauses, das rund zehn Millionen Euro gekostet hätte, soll die Europäische Kunstakademie in Trier-West zum Zweitstandort mit Studiobühne und 150 Sitzplätzen umfunktioniert werden. Schon in dieser Spielzeit fanden dort Produktionen statt.

Auslagerung der Werkstätten: Statt für Kulissenschreinerei und andere Arbeitsstätten des Theaters einen teuren Anbau am Augustinerhof zu schaffen, sollen die technischen Werkstätten im Sommer 2020 in den Energie- und Technikpark der Stadtwerke am Grüneberg in Kürenz ausgelagert werden. Auch Lagerflächen des Theaters könnten dort unterkommen. Für Bau und Einrichtung der Werkstätten am Augustinerhof waren bislang rund 4,8 Millionen Euro kalkuliert. Die Hallenmiete am Grüneberg soll sich auf 84 000 Euro pro Jahr belaufen. Der Stadtrat stimmte der Verlegung der Werkstätten einstimmig zu (eine Enthaltung).

Auch für die Verwaltungsbüros des Theaters sollen am Augustinerhof keine neuen Räume geschaffen werden. Bei der Generalsanierung des großen Hauses müssen dadurch rund 250 Quadratmeter Bürofläche weniger realisiert werden – das spart Geld. Die Büros sollen stattdessen in anderen städtischen Gebäuden untergebracht werden. Möglichst zeitgleich mit der Auslagerung der Werkstätten soll der Theaterbetrieb in einen bis dahin noch zu errichtenden Neubau neben der Tufa umziehen und dort während der Generalsanierung des großen Hauses am Augustinerhof bleiben.

Die Bühnentechnik des Theaters ist allerdings so marode, dass sie bis zu dieser Verlagerung nicht mehr durchhält. Rund 200 000 Euro müssen daher investiert werden, um die kommenden Spielzeiten zu sichern. Angeschafft werden sollen dafür unter anderem ein neues Lichtpult inklusive neuer Steuerungssoftware und 30 LED-Scheinwerfer, die alte und kaputte Scheinwerfer ersetzen sollen. Der Stadtrat stimmte diesen Neuanschaffungen einstimmig zu.