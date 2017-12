Im Rahmen der Sanierung des Hochbehälters Ruwer, der den Ortsbezirk Ruwer mit Trinkwasser versorgt wird, muss am Mittwoch in der Zeit von 9 Uhr bis voraussichtlich circa 12 Uhr, die Trinkwasserversorgung eingeschränkt werden. In dieser Zeit wird eine neue Rohrleitung zwischen den Wasserkammern und dem Ortsnetz Ruwer verlegt. Dadurch ist die Trinkwasserversorgung nur noch eingeschränkt möglich.