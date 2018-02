Bestatter darf in Schweicher Innenstadt

Ein Bestattungsunternehmen darf in der Schweicher Innenstadt ansiedeln. So urteilt das Verwaltungsgericht Trier. Es hat die Klage von Wohnungseigentümern abgewiesen.

Seit mehr als zwei Jahren wird in der Moselstadt Schweich um die Ansiedlung eines Bestattungshauses in der Brückenstraße gestritten. Wohnungsbesitzer hatten sich gegen die Umnutzung eines mittlerweile leerstehenden Schreibwarengeschäftes im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gewehrt. Das Verwaltungsgericht Trier folgte den Argumenten der Kläger nicht. Diese hatten angeführt, ein Bestattungsinstitut in einem allgemeinen Wohngebiet verstoße gegen das Gebot der Rücksichtnahme. Auch seien gesundheitliche Gefahren durch das Aufbewahren von Leichnamen nicht auszuschließen.

Das Gericht bemerkte, es handele sich nicht um ein allgemeines Wohngebiet, sondern um ein Mischgebiet mit Geschäften, Dienstleistern und Gewerbetreibenden. Es seien auch keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass bei einem ordnungsmäßen Betrieb des Bestattungshauses zwingend Verstöße gegen Hygienevorschriften oder den Gesundheitsschutz zu erwarten seien.