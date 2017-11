später lesen Brand Feuer in Ralinger Wildmetzgerei - Keine Verletzten FOTO: Florian Blaes / TV FOTO: Florian Blaes / TV Teilen

In einer Metzgerei in Ralingen ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Von Florian Blaes