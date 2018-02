später lesen Polizei Einbrecher stehlen Bargeld aus Kellerwohnung Teilen

Unbekannte sind nach Auskunft der Polizei am Dienstagabend in ein Haus in Trierweiler, Koppbach, eingedrungen und haben Bargeld gestohlen. Die Täter hätten die Abwesenheit der Bewohnerin ausgenutzt. Zwischen 19.10 Uhr und 22.20 Uhr hätten sie die Terrassentür der Kellerwohnung aufgehebelt und seien so in das Anwesen gelangt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Einbruch gegen 21.25 Uhr stattfand, da Zeugen zu diesem Zeitpunkt laute Geräusche aus der Wohnung wahrgenommen und kurz darauf ein wegfahrendes Auto gehört hätten.