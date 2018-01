Grundhöfer folgt auf Schmitt im Rat

Im Verbandsgemeinderat Trier-Land steht ein Wechsel an. Über viele Jahre hinweg war Hermann Schmitt aus Zemmer-Rodt kommunalpolitisch für die Freien Wähler aktiv. Sowohl als Mitglied im Verbandsgemeinderat Trier-Land als auch als Beigeordneter der VG. Nun hat Schmitt seinen Rückzug aus dem Rat erklärt. Als Nachfolger wird der Igeler Michael Grundhöfer in der Sitzung des VG-Rats am heutigen Mittwoch, 18 Uhr, Sitzungssaal der VG-Verwaltung, verpflichtet.