Logistik : Trierer Hafen legt im ersten Quartal beim Umschlag zu

Trier Kleinster Hafen des Landes wächst mit am stärksten.

() Mit einem Plus beim Güterumschlag von 6,9 Prozent hat der Trierer Hafen im ersten Quartal im Jahresvergleich zu 2021 mit am stärksten zugelegt. Der kleinste Hafen in Rheinland-Pfalz 161.000 Tonnen Güter und Waren umgeschlagen. Im größten Hafen des Landes in Ludwigshafen waren es fast zehn Mal so viel, nämlich 1,6 Millionen Tonnen Güter. Damit liegt der Moselhafen in Trier bei der Steigerung der Mengen an dritter Stelle, nur Speyer und Koblenz haben noch mehr zugelegt, wie die jüngsten Daten des Statistischen Landesamts ergeben.