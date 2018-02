(red) Ein Vortrag zum Thema Erbrecht wird am Mittwoch, 28. Februar, ab 18 Uhr im Pflege- und Betreuungszentrum Evergreen am Eifelsteig in Landscheid angeboten. Rechtsanwältin Astrid Dahmen informiert und beantwortet Fragen zum Erbrecht und Elternunterhalt. Weitere Informationen unter Telefon 06575/902690 oder E-Mail landscheid@korian.de