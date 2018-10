Frau wirft Bierkrug auf Mann

Ihr Name

Der Polizei in Wittlich wurde am Sonntag nachträglich eine Körperverletzung gemeldet. Der Vofall ereignete sich im Bungert-Oktoberfestzelt in Wittlich.

Eine junge Frau warf am Samstagabend, 6. Oktober, zwischen 22.30 und 23 Uhr einem unbeteiligten 19-jährigen Mann einen Bierkrug an den Kopf.

Dieser erlitt eine Platzwunde am Kopf und vermutlich eine Gehirnerschütterung. Er wurde nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus Wittlich wieder entlassen. Bei dem Vorfall könnte es sich, da ein Gegenstand eingesetzt wurde, um den Tatbestand einer gefährlichen Körperverletzung handeln.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.