Gemeinsamer Ausflug

Die AWO-Ortsvereine Wittlich und Hochwald Morbach-Thalfang laden erstmals gemeinsam zu einem Ausflug ein! Am Sonntag, 3. Juni, ist um 14 Uhr zunächst Treffen in Pünderich (Eltzerstraße 3). Dort wird Manfred Simon sein privates Eisenbahnmuseum vorstellen. Danach geht es nach Reil, wo unter der Moselbrücke Klemens Burg auf die Teilnehmer wartet und sie um 16.30 Uhr durch Reil führt. In dieser rund zweieinhalbstündigen Führung ist auch ein Besuch in drei Weingütern mit je zwei Proben vorgesehen. Der Teilnahmebeitrag liegt für Mitglieder bei sieben Euro und für Nichtmitglieder bei zehn Euro, Kinder bis 16 Jahre können kostenfrei teilnehmen.