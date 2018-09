später lesen Rivenich Rat spricht über Bausachen Teilen

Twittern

Teilen



Um Schutzmaßnahmen bei Starkregen geht es am Montag, 10. September, in der Gemeinderatssitzung in Rivenich. Auf der Tagesordnung stehen zudem Bauangelegenheiten, die Sanierung der Wasserversorgungsleitung zur Schutzhütte, die Gründung der kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Region Mosel-Saar GmbH sowie Rodungs- und Gehölzpflegemaßnahmen im Distrikt In der Erdelswies.