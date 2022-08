2. Fußball-Bundesliga : Enttäuschte, aber stolze Rote Teufel: Der 1. FC Kaiserslautern belohnt sich nicht

Kaiserslautern Publikumsliebling Terrence Boyd schlich auf leisen Sohlen durch die Mixedzone und stellte sich den Fragen der Medienvertreter. Ohne seine Arbeitsmaterialien, die Fußballschuhe, nur mit den Stutzen. Der 31-jährige Deutsch-Amerikaner hätte im Pokalfight gegen Bundesligist SC Freiburg zum Helden werden können: Vier Chancen zwischen der 78. und 82. Minute besaß der Torjäger beim Stand von 1:0 für den Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern, aber er vergab alle vier - zwei davon waren absolute Hochkaräter.

Über das Pokal-Aus war FCK-Coach Dirk Schuster nicht sauer: „Ich bin brutal stolz auf das, was wir geleistet haben. Wir können erhobenen Hauptes hier rausgehen. Es ist aber ein Scheißgefühl, das Spiel verloren zu haben und dabei mitgeholfen zu haben.“ Der 54-Jährige analysierte: „Wir haben Freiburg am Rande der Niederlage gehabt, aber eben nur am Rande. Wir haben unsere Großchancen nicht genutzt, und es war brutal ärgerlich, weil wir uns beim 1:1 angestellt haben, als kommen wir aus Oberamateurhausen.“ Schuster legte den Finger in die Wunde, denn schon zuletzt beim 2:2 bei Holstein Kiel kassierte der FCK zwei Gegentore nach Standards - daran muss er mit seinem Team arbeiten, damit die starke Defensive sich nicht selbst um den Lohn ihrer Arbeit bringt. Am Sonntag kommt der FC St. Pauli auf den Betzenberg, da wartet die nächste Bewährungsprobe auf den FCK.