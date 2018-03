Im Vorbeifahren hat ein Verkehrsteilnehmer in der Saarallee in Bernkastel-Kues einen VW-Transporter beschädigt. Dies geschah, so die Polizei, am Freitag zwischen 17 und 18.20 Uhr. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Zeugen können sich mit der Polizei in Bernkastel-Kues, Telefon 06531/95270, mail:pi-bernkastel-kues@polizie.rlp.de in Verbindung setzen.