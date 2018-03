später lesen hochwasser An der Mosel startet das Reinemachen FOTO: klaus kimmling FOTO: klaus kimmling Teilen

(dpa) Die Hochwasserlage an der Mosel entspannt sich. Heute könnte der Pegelstand in Trier bereits unter sieben Metern liegen. Besonders an der Mittelmosel hat das Hochwasser viele Menschen auf Trab gehalten. Jetzt beginnen die Aufräumarbeiten. Wieder sind viele Helfer im Einsatz. Hier säubern Erich Morbach und Wilfried Pazen die Gullys in Zeltingen-Rachtig. ⇥Foto: Klaus Kimmling