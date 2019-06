Polizei : Auto beschädigt und davongefahren

Ormont Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Freitag ereignete. Im Kirchweg in Ormont wurde im Zeitraum zwischen 10.35 und 11.15 Uhr ein dort geparkter brauner VW Touran durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug an der Heckklappe beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.