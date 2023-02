Blaulicht : Auto mit frischen Unfallschäden auf der B51 gestoppt - Polizei bittet um Hinweise

Dieser Autofahrer war nicht nur betrunken unterwegs: Als die Polizei ihn stoppte, entdeckte sie an seinem Auto frische Unfallspuren. Und fragt sich jetzt: Wo hat der Mann die Unfälle auf seiner Fahrt zwischen Luxemburg und Bitburg verursacht?

Ein 42-jähriger Mann ist am Donnerstagabend betrunken mit seinem Auto von Luxemburg über Trier nach Bitburg unterwegs gewesen, ehe die Polizei ihn auf der B51 in Fahrtrichtung Prüm stoppte - und dabei frische Unfallspuren am Auto entdeckte.