Scheibe eingeschlagen : Einbrecher stehlen Wein aus Vinothek an der Mosel

Symbolfoto. Foto: Polizei

Trittenheim Unbekannte Täter sind laut Polizei in eine Vinothek an der L 156 in Trittenheim eingebrochen. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde der Einbruch zwischen Freitag, 30. April, am späten Nachmittag und Sonntag, 2. Mai, 9.25 Uhr, begangen. Tatort war die Vinothek Bukette.

Unbekannte Täter schlugen demnach eine zur Straße hin gelegene Scheibe ein, drangen so ins Gebäude ein und beschädigten diverse Einrichtungsgegenstände. Sie sollen aus einem Nebenraum mehrere Wein- und Sektflaschen entwendet haben.