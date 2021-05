Polizei : Polizei meldet zwei Diebstähle

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Gerolstein/Birresborn Ein bisher unbekannter Täter drang am Samstag gegen 14.30 Uhr in die unverschlossene Wohnung eines 22-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus im Kasselburger Weg in Gerolstein ein und entwendete einen Internetrouter, ein Sofa, sowie eine Satellitenschüssel.

Der Geschädigte war gerade dabei umzuziehen. Eine Nachbarschaftsbefragung ergab bisher keine Hinweise auf den möglichen Täter.

In der Mürlenbacher Straße in Birresborn entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen dem 17. und dem 30. April aus der unverschlossenen Garage einer 62-Jährigen einen Hochdruckreiniger.