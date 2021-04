Polizei : Erneut illegale Müllentsorgung

Gerolstein-Roth (red) Unbekannte haben nach Mitteilung der Polizei an der alten Kreisstraße 48 zwischen Gerolstein-Roth und Hillesheim-Niederbettingen (Bereich Heimatblick) unweit der dortigen Kapelle etwa zwei Quadratmeter Fliesen und ein Quadratmeter Dachpfannen unerlaubt abgelagert.

Festgestellt wurde ist die Müllentsorgung am Donnerstag. Im Bereich Müllenborn und Roth sind laut Polizei bereits vermehrt solcher Müllablagerungen festgestellt worden. Hinweise an die Polizei Gerolstein, Telefon 06591/95260, oder an die Polizei Daun, Telefon 06592/96260.