Kriminalität : Täter schneiden Bremsleitungen durch

Trier (red) Die Polizei Trier sucht Zeugen für einen Vorfall auf dem Trierer Augustinerhof. Eine Autofahrerin hatte ihren roten Opel Tigra am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz gegenüber dem Theaterhaupteingang abgestellt.

Unbekannte Täter beschädigten dort zwischen 16.30 bis 23 Uhr die Bremsanlage. Die Geschädigte bemerkte kurz nach Fahrtantritt den Ausfall der gesamten Bremsanlage, sodass es zu keinem Unfall kam. Die Streife der Polizeiinspektion Trier stellte eine Beschädigung an der Bremsanlage fest. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen wurden eingeleitet.